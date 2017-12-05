SOCAR экспортировал из порта Джейхан более 15 млн тонн сырой нефти

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре этого года экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 15 338 183 тонны сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на октябрь пришлось 1 382 834 тонны.
За 11 месяцев года экспорт из порта Джейхан снизился на 1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.
Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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