SOCAR экспортировал из порта Джейхан более 15 млн тонн сырой нефти

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-ноябре этого года экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 15 338 183 тонны сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на октябрь пришлось 1 382 834 тонны.

За 11 месяцев года экспорт из порта Джейхан снизился на 1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.