SOCAR экспортировал 4,2 млн тонн нефти во II квартале

Во втором квартале этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала на внешние рынки 4,197 млн тонн сырой нефти.
Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном SOCAR отчете о показателях бурения, добычи, переработки и экспорта во втором квартале этого года.
Сообщается, что это на 16,7% меньше, чем показатель за 2020 год.
В этот объем, помимо нефти, добываемой компанией за счет собственных мощностей, входит нефть, которая приходится на долю SOCAR и Азербайджана в рамках контрактов с консорциумом международных нефтегазовых компаний.