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SOCAR достигла соглашения с "Узбекнефтегаз" по геологоразведочному проекту в Устюрте

SOCAR достигла соглашения с "Узбекнефтегаз" по геологоразведочному проекту в Устюрте Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Акционерным обществом "Узбекнефтегаз" достигнуты важные договоренности по проекту проведения геологоразведочных работ в Устюртском регионе.
Энергетика
2 июля 2025 г. 20:50
SOCAR достигла соглашения с Узбекнефтегаз по геологоразведочному проекту в Устюрте

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и АО "Узбекнефтегаз" достигнуты важные договоренности по проекту проведения геологоразведочных работ в Устюртском регионе.

Как сообщает Report, обсуждения по этому вопросу прошли на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым и председателем правления "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на высоком уровне во всех сферах.

В ходе беседы была выражена удовлетворенность уровнем связей между SOCAR и "Узбекнефтегаз", подчеркнуто тесное сотрудничество компаний как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам текущей повестки.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR “Uzbekneftegaz” ilə Üstyurtda geoloji-kəşfiyyat layihəsi üzrə razılıq əldə edib

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