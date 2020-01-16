​SOCAR добыл 7,7 млн тонн нефти в 2019 году

В 2019 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла 7,7 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубометров газа с месторождений, эксплуатируемых за счет собственных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании за 2019 год.

Компания добилась стабилизации добычи нефти и газа. Общая добыча газа по стране увеличилась на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 35,6 млрд кубометров. В течение года в стране добыто 37,5 млн тонн сырой нефти.

"Несмотря на то, что SOCARудалось стабилизировать добычу нефти на месторождениях, которые она эксплуатирует, с учетом показателей добычи других компаний, в целом по стране отмечается естественный спад. Он наблюдается, в основном, на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", эксплуатируемых международным консорциумом с 2010 года – говорится в информации.