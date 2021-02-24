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SOCAR Construction завершила строительство комплекса на Мозырском НПЗ

SOCAR Construction завершила строительство комплекса на Мозырском НПЗ "Участие азербайджанских специалистов в таком ответственном проекте вызывает гордость"
Энергетика
24 февраля 2021 г. 12:18
SOCAR Construction завершила строительство комплекса на Мозырском НПЗ

ООО SOCAR Construction завершило в срок строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-oil) на Мозырском НПЗ в Беларуси.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"Наши коллеги, которые ранее участвовали в строительстве SOCAR Polymer, нефтеперерабатывающего завода STAR, сегодня, работая в других международных проектах, обеспечивают дополнительную прибыль для нашей страны.

Участие азербайджанских специалистов в таком ответственном проекте вызывает гордость", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке SOCAR Construction completes complex construction at Mozyr oil refinery
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Construction” Belarusda Mozır NEZ-də kompleks inşasını başa çatdırıb

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