SOCAR Construction завершила строительство комплекса на Мозырском НПЗ

"Участие азербайджанских специалистов в таком ответственном проекте вызывает гордость"

ООО SOCAR Construction завершило в срок строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-oil) на Мозырском НПЗ в Беларуси.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

"Наши коллеги, которые ранее участвовали в строительстве SOCAR Polymer, нефтеперерабатывающего завода STAR, сегодня, работая в других международных проектах, обеспечивают дополнительную прибыль для нашей страны.

Участие азербайджанских специалистов в таком ответственном проекте вызывает гордость", - отмечается в сообщении.