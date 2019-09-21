 Наверх

SOCAR: Более 500 нефтяников эвакуированы в целях усиления мер безопасности на море

​SOCAR: Более 500 нефтяников эвакуированы в целях усиления мер безопас

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приняла максимальные меры безопасности в связи с резким ухудшением погодных условий 21-22 сентября.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Отмечается, что на всех участках были проведены просветительские работы, прекращены работы на открытом воздухе, были даны указания по обеспечению безопасности строений и сооружений, организовано дежурство на участках, где это необходимо. Более 500 нефтяников были эвакуированы воздушным и морским транспортом.

В информации говорится, что виду возможного чрезвычайного положения текущая ситуация находится под постоянным контролем: "Дежурные суда и корабли противопожарной службы МЧС осуществляют дежурство на всех морских нефтегазовых месторождениях. Ожидается, что утром 22 сентября погода нормализуется".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!