SOCAR: Азербайджан и Турция изменили энергетическую карту региона и Европы

Азербайджан пишет новую историю в газовой промышленности Турции.

Азербайджан пишет новую историю в газовой промышленности Турции.

Как сообщает Report, об этом в интервью одному из турецких телеканалов сказал гендиректор SOCAR Turkey Energy A.Ş - дочерней компании SOCAR в Турции - Заур Гахраманов.

По его словам, Азербайджан имеет нефтяную историю с 1940 года: "Сила Азербайджана - это сила Турции, сила Турции - это сила Азербайджана. Мы реализовали совместные проекты".

Он отметил, что Трансанатолийский газопровод (TANAP), нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс являются проектами, меняющими вносящими изменения в энергетическую карту региона и Европы.

По его словам, и впредь будут подобные проекты: “Для этого есть политическая воля наших лидеров. Мы будем выполнять их волю и добьемся еще больших успехов”.