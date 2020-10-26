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SOCAR: Азербайджан и Турция изменили энергетическую карту региона и Европы

SOCAR: Азербайджан и Турция изменили энергетическую карту региона и Европы Азербайджан пишет новую историю в газовой промышленности Турции.
Энергетика
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26 октября 2020 г. 18:10
SOCAR: Азербайджан и Турция изменили энергетическую карту региона и Европы

Азербайджан пишет новую историю в газовой промышленности Турции.

Как сообщает Report, об этом в интервью одному из турецких телеканалов сказал гендиректор SOCAR Turkey Energy A.Ş - дочерней компании SOCAR в Турции - Заур Гахраманов.

По его словам, Азербайджан имеет нефтяную историю с 1940 года: "Сила Азербайджана - это сила Турции, сила Турции - это сила Азербайджана. Мы реализовали совместные проекты".

Он отметил, что Трансанатолийский газопровод (TANAP), нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс являются проектами, меняющими вносящими изменения в энергетическую карту региона и Европы.

По его словам, и впредь будут подобные проекты: “Для этого есть политическая воля наших лидеров. Мы будем выполнять их волю и добьемся еще больших успехов”.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: Azərbaycanla Türkiyə bölgənin və Avropanın enerji xəritəsini dəyişdi

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