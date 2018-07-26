SOCAR-AQS и KCA Deutag учредили совместное предприятие

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ SOCAR-AQS и британская компания KCA Deutag учредили совместное предприятие.

Как сообщает Report, в связи с этим сегодня между SOCAR-AQS и KCA Deutag подписан договор.

Новое совместное предприятие называется Инженерно-буровая компания Turan.

Выступивший на церемонии генеральный директор SOCAR-AQS Рамин Исаев отметил, что компания начала буровые операции в 2008 году, и добилась многих новшеств и достижений.

По его словам, подписание сегодня договора о создании предприятия является очень знаменательным событием в истории нефтегазовой промышленности Азербайджана:

"Совместное предприятие, фундамент которого закладывается сегодня, станет азербайджанским предприятием, объединяющим в себе опыт SOCAR-AQS и KCA Deutag, и действующим в полном соответствии со всеми передовыми международными стандартами. Это предприятие, которое будет предлагать заказчикам самые современные буровые и инженерные услуги, сыграет очень важную роль в развитии местной и региональной буровой промышленности".

Главный исполнительный директор компании KCA Deutag Норри Маккей (Norri Makkey) сообщил, что это совместное предприятие создаст новые возможности: "Это совместное предприятие будет изучать возможности для бизнеса еще и за пределами Азербайджана, в прикаспийских регионах".

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде пожелал успехов новому созданному совместному предприятию, выразил уверенность в том, что с помощью обеих компаний работа будет еще более успешной.

Напомним, что ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин. Основной областью деятельности компании является оказание услуг по бурению нефтяных и газовых скважин, включая проектирование и планирование скважин, бурение нефтяных и газовых, наклонно-направленных, горизонтальных скважин, заканчивание скважин, их капитальный ремонт, боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года. SOCAR-AQS был оценен и сертифицирован, как отвечающий требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 для таких видов деятельности, как: предоставление комплексных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море; услуги по спуску обсадных колонн и услуги по ремонту противовыбросового оборудования и оборудования устья скважин.

Кроме того, в 2017 году SOCAR-AQS был сертифицирован как отвечающий требованиям стандарта системы менеджмента качества API Spec Q2 по предоставлению комплекных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море.