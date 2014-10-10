SOCAR газифицировало 130 многоэтажных зданий

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре 2014 года газифицировало 130 многоэтажных зданий. Как сообщили Report в SOCAR, в целом в данных зданиях проживают 11 306 семей.

Отметим, что в 2013 году ПО "Азеригаз" газифицировало 149 многоэтажных жилых зданий. "Азеригаз" газифицирует только те многоэтажные жилые здания, которые имеют полный пакет документов, свидетельствующих о принятии здания к эксплуатации.