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    SOCAR газифицировало 130 многоэтажных зданий

    ПО Азеригаз в январе-сентябре 2014 года газифицировало 130 многоэтажных зданий

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре 2014 года газифицировало 130 многоэтажных зданий. Как сообщили Report в SOCAR, в целом в данных зданиях проживают 11 306 семей.

    Отметим, что в 2013 году ПО "Азеригаз" газифицировало 149 многоэтажных жилых зданий. "Азеригаз" газифицирует только те многоэтажные жилые здания, которые имеют полный пакет документов, свидетельствующих о принятии здания к эксплуатации.

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