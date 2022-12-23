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Снежные бури в США могут привести к сокращению добычи газа и экспорта СПГ

Снежные бури в США могут привести к сокращению добычи газа и экспорта СПГ Производство природного газа в США может снизиться до минимальных уровней с прошлой зимы из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, вынуждающих компании закрывать скважины.
Энергетика
23 декабря 2022 г. 12:16
Снежные бури в США могут привести к сокращению добычи газа и экспорта СПГ

Производство природного газа в США может снизиться до минимальных уровней с прошлой зимы из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, вынуждающих компании закрывать скважины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Bloomberg.

Так, добыча газа в США в четверг опустилась ниже 96 млрд кубфутов по сравнению со 100 млрд кубфутов в среду. Столь же существенное сокращение в последний раз фиксировалось в феврале текущего года.

Резкое похолодание и снежные бури накрыли ряд регионов страны - от тихоокеанского Северо-Запада до Новой Англии и побережья Мексиканского залива. Незапланированное сокращение добычи газа, вероятно, будет краткосрочным, и повторения ситуации начала 2021 года, когда сильные метели парализовали производство в Техасе, ждать не стоит, отмечает агентство.

Эксперты, однако, предупреждают, что сложные погодные условия, которые, как ожидается, сохранятся до 26 декабря, могут привести к сокращению объемов экспорта СПГ с побережья Мексиканского залива. Здесь находится крупнейший в США экспортный СПГ-терминал Sabine Pass.

Moran Shipping, работающая в сфере морского консалтинга, уже видит сигналы возможных сбоев в его деятельности. Компания также сообщает о затруднениях в работе порта Корпус-Кристи в Техасе из-за холодов, что, как ожидается, скажется на движении судов по экспортному терминалу Corpus Christi LNG.

Cheniere Energy Inc., являющаяся оператором терминалов Sabine Pass и Corpus Christi, заявила, что всегда готовится к сложным погодным условиям и принимает меры для обеспечения безопасности операций.

США являются крупным экспортером СПГ и его ключевым поставщиком в Европу, поэтому сбои в работе портов могут сказаться на глобальном рынке, отмечает Bloomberg.

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Версия на английском языке Winter storm in US may disrupt LNG exports

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