О нас

СМИ: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть

СМИ: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками при оплате сырой нефти и топлива.
Энергетика
27 марта 2024 г. 12:38
СМИ: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками при оплате сырой нефти и топлива.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источники.

Это происходит из-за того, что банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся более осторожными, опасаясь вторичных санкций США. Срок задержек доходит до нескольких месяцев.

По данным восьми банковских и торговых источников, банки из ОАЭ, Китая и Турции, опасаясь санкций, начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.

Также сообщается, что в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Исламский банк Дубая (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Кроме того, банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку уходят недели или месяцы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
После теракта в Красногорске в Азербайджанскую общину Москвы поступают звонки с угрозами 
25 марта 2024 г. 18:23
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
Украина и Дания договорились сотрудничать в сфере военных закупок для Киева
25 марта 2024 г. 17:32
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в Крокусе
Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:59
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следственный комитет РФ попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
25 марта 2024 г. 19:02
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
22 марта 2024 г. 23:44
В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване
В Армении заявили о причастности радикалов к атаке на отдел полиции в Ереване
25 марта 2024 г. 18:31
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
Кобахидзе и Пашинян открыли новое здание посольства Грузии в Ереване
25 марта 2024 г. 17:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi