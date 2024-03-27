СМИ: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками при оплате сырой нефти и топлива.

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками при оплате сырой нефти и топлива.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источники.

Это происходит из-за того, что банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся более осторожными, опасаясь вторичных санкций США. Срок задержек доходит до нескольких месяцев.

По данным восьми банковских и торговых источников, банки из ОАЭ, Китая и Турции, опасаясь санкций, начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.

Также сообщается, что в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Исламский банк Дубая (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Кроме того, банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку уходят недели или месяцы.