СМИ: Трамп решил возобновить строительство трубопровода Keystone XL

Избранный президент США Дональд Трамп намерен возобновить сооружение трубопровода Keystone XL на границе с Канадой.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен возобновить сооружение трубопровода Keystone XL на границе с Канадой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По данным источников, Трамп надеется начать реализацию проекта Keystone XL в свой первый же день прихода в Белый дом, продемонстрировав решимость в осуществлении предприятия, о котором он громко объявил в 2017 году.

"Это в списке дел [представителей новой администрации], решения по которым они хотят принять в первый день", - сказал на условиях анонимности один из экспертов, знакомых с планами Трампа.

В январе 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о прекращении строительства этого нефтепровода.

Магистраль позволила бы доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна составить 1,9 тыс. км - от города Хардисти (канадская провинция Альберта) до Стил-Сити (американский штат Небраска), откуда топливо будет перекачиваться по другим нефтепроводам далее на юг США.