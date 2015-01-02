СМИ: падение цен на нефть не поставит страны-экспортеры на колени

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Резкое падение цен на нефть вызвало в прессе шквал восторженных комментариев и прогнозов о том, как нефтяной кризис ударит по крупнейшим странам экспортерам и сделает их лидеров более сговорчивыми. Однако это не совсем так: падение цен на нефть вряд ли заставит крупнейших экспортеров нефти гнуть спину перед Вашингтоном, пишет аналитик Поль Пиллар в журнале The National Interest.

Глупо полагать, отмечает автор, что лидеры таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла, пойдут на дипломатические уступки США в ущерб национальным интересам.

Американцы, по мнению автора, привыкли полагать, что у любой страны есть предел терпения – то есть, если страна будет постоянно испытывать экономический и политический дискомфорт, то режим ее достигнет грани и пойдет на уступки. Однако в отношении России и Ирана такая позиция совершенно не верна.

Пиллар отмечает, что ошибочность этой позиции заключается в том, что ожидание уступок от другого государства строится на экономическом давлением, а это является лишь одной стороной вопроса.

Другая же сторона касается того, готов ли режим, на который направлено подобное давление, а если и готов, то насколько, уступить, лишь бы улучшить экономическую ситуацию в стране. Если же перспективы для улучшения не обнадеживающие, то и желания "прогибаться" у государства не будет, отмечается в статье.

Что касается России, то падение цен на нефть связано с ситуацией на рынке, а у рынка нет механизмов для возмещения ущерба экономике РФ. Таким образом, если предполагается, что низкие цены на нефть должны сделать Россию более сговорчивой, то каким именно образом, задается вопросом автор.

В связи с этим Пиллар иронизирует: "Неужели автовладельцы на Западе на радостях от подобной победы начнут больше ездить, сжигая больше топлива и возвращая цены на нефть к своим докризисным показателям, и тем самым восстанавливая экономику России?".

Издание приводит высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, комментируя падение цен на нефть, сказал: "Мы оказывались в гораздо худших ситуациях в нашей истории, и каждый раз, когда мы преодолевали эти трудности, мы становились гораздо сильнее. Так случится и на этот раз". Пиллар согласен с этим высказываем, отмечая, что показательна в этом плане борьба России против нацистов во время Второй мировой войны, которая "очень дорого стоила русским".

Что касается Ирана, то снижение доходов от продажи нефти подтолкнет Тегеран придерживаться жесткой позиции в ходе переговоров по его ядерной программе и скорее всего, заведут переговоры в тупик.

Подводя итог, в статье говорится, что надежда на то, что падение цен на нефть сделает позиции противников мягче, ведет США по ложному пути.

"Ложная надежда, порождаемая снижением цен на нефть и ожидание, что этот эффект будет способствовать смягчению позиции противников, может иметь разрушительный результат для США, помешав им проявить гибкость для решения принципиальных вопросов", — приводит слова Поль Пиллар Reepotсо ссылкой на РИА "Новости".