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СМИ: Россия планирует создать нефтяного гиганта, объединив "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл"

СМИ: Россия планирует создать нефтяного гиганта, объединив "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" Власти России прорабатывают план слияния крупнейших нефтяных компаний страны – "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла".
Энергетика
9 ноября 2024 г. 11:44
СМИ: Россия планирует создать нефтяного гиганта, объединив Роснефть, Газпром нефть и Лукойл

Власти России прорабатывают план слияния крупнейших нефтяных компаний страны – "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла".

Как передает Report, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, в случае реализации этой идеи на свет появится второй по величине производитель нефти в мире после саудовской Saudi Aramco.

Переговоры между топ-менеджерами компаний и правительственными чиновниками ведутся уже несколько месяцев. Однако пока неясно, будет ли в итоге заключена сделка.

Источники WSJ отмечают, что есть ряд препятствий, включая противодействие некоторых руководителей "Роснефти" и "Лукойла", а также проблему сбора средств для выплат акционерам "Лукойла".

Тем не менее, если объединение состоится, новая корпорация сможет добывать почти в три раза больше нефти, чем американская ExxonMobil.

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