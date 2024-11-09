СМИ: Россия планирует создать нефтяного гиганта, объединив "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл"

Власти России прорабатывают план слияния крупнейших нефтяных компаний страны – "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла".

Власти России прорабатывают план слияния крупнейших нефтяных компаний страны – "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла".

Как передает Report, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, в случае реализации этой идеи на свет появится второй по величине производитель нефти в мире после саудовской Saudi Aramco.

Переговоры между топ-менеджерами компаний и правительственными чиновниками ведутся уже несколько месяцев. Однако пока неясно, будет ли в итоге заключена сделка.

Источники WSJ отмечают, что есть ряд препятствий, включая противодействие некоторых руководителей "Роснефти" и "Лукойла", а также проблему сбора средств для выплат акционерам "Лукойла".

Тем не менее, если объединение состоится, новая корпорация сможет добывать почти в три раза больше нефти, чем американская ExxonMobil.