СМИ: ОПЕК+ согласилась на увеличение добычи в октябре

Страны ОПЕК+достигли принципиального соглашения об очередном увеличении объемов добычи нефти в октябре.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что члены группы одобрят повышение суточной добычи на 137 000 баррелей во время онлайн-переговоров в воскресенье.

Bloomberg со ссылкой на источники указывает, что группа делает упор на смену своей политики в пользу завоевания доли рынка вместо сохранения цен.