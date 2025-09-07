СМИ: ОПЕК+ согласилась на увеличение добычи в октябре
- 07 сентября, 2025
- 12:09
Страны ОПЕК+достигли принципиального соглашения об очередном увеличении объемов добычи нефти в октябре.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ожидается, что члены группы одобрят повышение суточной добычи на 137 000 баррелей во время онлайн-переговоров в воскресенье.
Bloomberg со ссылкой на источники указывает, что группа делает упор на смену своей политики в пользу завоевания доли рынка вместо сохранения цен.
