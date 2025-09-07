İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Energetika
    • 07 sentyabr, 2025
    • 15:08
    KİV: OPEC+ ölkələri oktyabrda hasilatı artırmağa razılaşıb

    OPEC+ ölkələri oktyabrda neft hasilatının növbəti dəfə artırılması ilə bağlı prinsipial razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.

    Qrup üzvlərinin bazar günü onlayn danışıqlar zamanı gündəlik hasilatın 137 min barel artırılmasını təsdiqləyəcəyi gözlənilir.

    "Bloomberg" mənbələrə istinadən bildirib ki, ölkələr qiymətləri saxlamaq əvəzinə bazar payını qazanmaq lehinə siyasətini dəyişməyə diqqət yetirir.

    СМИ: ОПЕК+ согласилась на увеличение добычи в октябре
    OPEC+ set to raise oil output further from October, sources say

