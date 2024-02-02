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СМИ: Нефтегиганты США нарастят добычу, невзирая на давление на ОПЕК+

СМИ: Нефтегиганты США нарастят добычу, невзирая на давление на ОПЕК+ Крупнейшие нефтяные компании США - Exxon и Chevron планируют активно наращивать добычу в Пермском бассейне в 2024 году, что может привести к превышению прогнозов по росту производства в стране, как это было в 2023 году.
Энергетика
2 февраля 2024 г. 19:52
СМИ: Нефтегиганты США нарастят добычу, невзирая на давление на ОПЕК+

Крупнейшие нефтяные компании США - Exxon и Chevron планируют активно наращивать добычу в Пермском бассейне в 2024 году, что может привести к превышению прогнозов по росту производства в стране, как это было в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, Chevron намерена увеличить добычу на 10% по сравнению с 2023 годом и довести ее до 1 млн баррелей в сутки в Пермском бассейне к 2025 году. Это более чем вдвое превышает темпы роста у других независимых нефтедобывающих компаний в регионе.

Exxon также планирует рост добычи на 7%. После завершения покупки Pioneer Natural Resources за 60 млрд долларов, ожидается, что общий объем производства Exxon более чем удвоится. В настоящее время компания добывает 650 тыс. баррелей нефти в сутки в Пермском бассейне, не считая Pioneer.

В 2023 году рост добычи в США превзошел прогнозы экспертов, что оказало давление на цены и усилило противоречия внутри ОПЕК+. Планы Exxon и Chevron могут означать, что подобная ситуация может повториться в этом году.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ neft nəhəngləri hasilatı artıracaq
Версия на английском языке Media: US oil giants to increase production, despite pressure on OPEC+

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