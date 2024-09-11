СМИ: Казахстан может отказаться от экспорта урана в Европу из-за санкций против РФ

Казахстан может отказаться от экспорта урана в западные страны из-за санкций в отношении РФ.

Казахстан может отказаться от экспорта урана в западные страны из-за санкций в отношении РФ.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом сообщает портал Нефть и Капитал.

Сообщается, что ограничения в отношении Москвы делают поставки в ЕС более сложными и дорогими.

Компания "Казатомпром", которая производит порядка 43% мирового объема урана, необходимого для работы АЭС, не может его транспортировать по традиционному пути через Санкт-Петербург. Портал назвал такими рынками сбыта Россию и Китай.

Стоит отметить, что у компании находится в разработке 26 урановых месторождений, ее доказанные запасы составляют 312,9 тыс. тонн. Урановый концентрат она отправляет 24-м контрагентам в 11 странах. При этом в 2022 году на страны АТР приходилось 50% всего экспорта, 23% уходило в США и 27% - в Европу.