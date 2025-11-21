Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"

    Энергетика
    21 ноября, 2025
    • 14:58
    Международная холдинговая компания из ОАЭ International Holding Company (IHC) заявила Министерству финансов США о своей заинтересованности в иностранных активах российской нефтяной компании "Лукойл".

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Мы выразили интерес к иностранным активам "Лукойла", - передает агентство информацию от источника в IHS.

    Конгломерат присоединился к растущему списку потенциальных претендентов на глобальные активы "Лукойла", в который уже входят нефтегазовые гиганты ExxonMobil и Chevron, а также американская инвестиционная компания Carlyle.

    Число возможных покупателей увеличилось после того, как Минфин США в пятницу разрешил компаниям начать переговоры с "Лукойлом". Разрешение действует до 13 декабря.

    В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла", пытаясь усилить давление на Москву и добиться прекращения войны в Украине.

    IHC "Лукойл" Иностранные активы энергетика США Россия нефть

