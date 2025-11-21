СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"

Международная холдинговая компания из ОАЭ International Holding Company (IHC) заявила Министерству финансов США о своей заинтересованности в иностранных активах российской нефтяной компании "Лукойл".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы выразили интерес к иностранным активам "Лукойла", - передает агентство информацию от источника в IHS.

Конгломерат присоединился к растущему списку потенциальных претендентов на глобальные активы "Лукойла", в который уже входят нефтегазовые гиганты ExxonMobil и Chevron, а также американская инвестиционная компания Carlyle.

Число возможных покупателей увеличилось после того, как Минфин США в пятницу разрешил компаниям начать переговоры с "Лукойлом". Разрешение действует до 13 декабря.

В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла", пытаясь усилить давление на Москву и добиться прекращения войны в Украине.