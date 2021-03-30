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СМИ: Эр-Рияд готов поддержать продление сокращения добычи нефти

СМИ: Эр-Рияд готов поддержать продление сокращения добычи нефти Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на май и июнь
Энергетика
30 марта 2021 г. 04:23
СМИ: Эр-Рияд готов поддержать продление сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на май и июнь.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, власти королевства также готовы продлить дополнительное добровольное сокращение страной добычи с целью повышения цен на нефть.

"Они (власти Саудовской Аравии) не наблюдают достаточно сильного спроса и хотят предотвратить падение цен", - приводит агентство слова источника.

При этом все остальные страны, за исключением Казахстана, сохранят добычу на уровне января, а Саудовская Аравия и вовсе продолжит сокращать дополнительный миллион баррелей в сутки.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ər-Riyad neft hasilatının uzadılmasını dəstəkləməyə hazırdır

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