СМИ: Эр-Рияд готов поддержать продление сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на май и июнь

Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на май и июнь.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, власти королевства также готовы продлить дополнительное добровольное сокращение страной добычи с целью повышения цен на нефть.

"Они (власти Саудовской Аравии) не наблюдают достаточно сильного спроса и хотят предотвратить падение цен", - приводит агентство слова источника.

При этом все остальные страны, за исключением Казахстана, сохранят добычу на уровне января, а Саудовская Аравия и вовсе продолжит сокращать дополнительный миллион баррелей в сутки.