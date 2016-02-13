Экспорт нефти из Ирана в марте составит 1,5 млн. баррелей в день

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Экспорт нефти из Ирана в марте 2016 года составит 1,5 млн. баррелей в день. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый вице-президент республики Эсхак Джахангири.

"Сегодня наш экспорт нефти достиг 1,3 млн. баррелей в сутки, а в марте он составит уже 1,5 млн.", - приводит слова иранского чиновника телеканал Пресс-ТВ.

Джахангири также подтвердил, что уже в следующем иранском году, который начнется 21 марта, ежедневные продажи углеводородов за рубеж достигнут 2 млн. баррелей.