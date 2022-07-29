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СМИ: Экспорт газа из Азербайджана в Европу достиг рекордного уровня

СМИ: Экспорт газа из Азербайджана в Европу достиг рекордного уровня Суточный объем газа, транспортируемого Азербайджаном в Европу по Южному газовому коридору, увеличился до 37 млн ​​кубометров.
Энергетика
29 июля 2022 г. 09:02
СМИ: Экспорт газа из Азербайджана в Европу достиг рекордного уровня

Суточный объем газа, транспортируемого Азербайджаном в Европу по Южному газовому коридору, увеличился до 37 млн ​​кубометров.

Как сообщает Report, об этом пишет портал EADaily.

По его сведениям, старый рекорд в 36 млн кубометров был побит в июле этого года.

Отмечается, что при сохранении текущих темпов ежегодный экспорт достигнет 13,5 млрд кубометров.

Эксперты считают, что этот объем достаточно велик, но недостаточен, чтобы восполнить пробел, вызванный сокращением экспорта "Газпромом".

Портал подчеркивает, что в результате сокращения "Газпромом" транспортировки природного газа на 40 процентов цена газа за тысячу кубометров превысила 2 300 долларов США.

Также сообщается, что Евросоюз намерен увеличить импорт природного газа, добываемого из Каспийского моря, до 20 млрд кубометров в год в ближайшие пять лет.

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Версия на английском языке Media: Natural gas export from Azerbaijan to Europe reaches record level
Версия на азербайджанском языке KİV: Azərbaycandan Avropaya təbii qaz ixracı rekord həddə çatıb

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