СМИ: Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу

Европейский союз (ЕС) ведет активный диалог с Азербайджаном относительно увеличения поставок газа на фоне энергетического кризиса.

Европейский союз (ЕС) ведет активный диалог с Азербайджаном относительно увеличения поставок газа на фоне энергетического кризиса.

Как сообщает Report, об этом написала турецкая газета Star.

Издание отмечает, что из-за санкций в отношении России, Европа, испытывающая нехватку природного газа, нашла решение в братской стране. Ожидается, что к концу 2022 года Азербайджан, поставивший рекорд по поставкам природного газа, увеличит объем поставок газа до 11 миллиардов кубометров.

Подчеркивается, что верховный представитель Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики Жозеп Боррель добился прогресса в закупке большего количества природного газа у Норвегии, Алжира и Азербайджана:

"Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Европу по TAP и TANAP до 9,1 миллиарда кубометров к концу 2022 года, а в 2023 году ожидается, что объем поставок газа достигнет 11 миллиардов кубометров.

18 июля между Азербайджаном и Европейской комиссией был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в энергетической сфере.

Издание напомнило, что с завершением строительства Трансадриатического газопровода (ТАП) 31 декабря 2020 года Азербайджан начал поставки товарного газа в Европу по Южному газовому коридору.