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Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа

Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России.
Энергетика
27 марта 2022 г. 12:16
Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа

Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье во время международного форума Doha forum министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

"Я провел сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны", - сказал глава МИД Словакии.

Он напомнил, что поставки нефти в страну идут только из России, кроме того, 85% используемого в стране газа поступает из РФ.

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Версия на английском языке Slovakia in talks with Qatar on replacement of Russian gas

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