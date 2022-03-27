Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа

Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России.

Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье во время международного форума Doha forum министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

"Я провел сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны", - сказал глава МИД Словакии.

Он напомнил, что поставки нефти в страну идут только из России, кроме того, 85% используемого в стране газа поступает из РФ.