Словакия планирует серию переговоров по поставкам газа и транзите через Украину

Словакия проведет серию переговоров со следующей недели, чтобы обеспечить поставки российского газа после истечения в конце текущего года срока действия транзитного контракта между РФ и Украиной.

Словакия проведет серию переговоров со следующей недели, чтобы обеспечить поставки российского газа после истечения в конце текущего года срока действия транзитного контракта между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook.

"В ближайшие дни, в том числе во время рождественских каникул, вы можете стать свидетелями необычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах, которые начнутся уже на следующей неделе", - заявил Фицо.

В переговорах примут участие Европейская комиссия, Украина и государства-члены ЕС.

Отметим, что в конце декабря завершается срок действия договора на транзит российского газа в Европу через Украину, заключенный в 2019 году. В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается продлевать это соглашение.