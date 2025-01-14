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Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа

Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа Словакия оценивает возможность долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном по поставке газа.
Энергетика
14 января 2025 г. 11:31
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа

Словакия оценивает возможность долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном по поставкам природного газа.

Об этом Report сказали в компании Slovenský plynárenský priemysel (SPP), являющейся крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Словакии.

"Компания SPP заключила краткосрочный пилотный контракт на поставку природного газа с азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR. Газ был закуплен в декабре, а пунктом поставки являлась Австрия. В настоящее время мы оцениваем сотрудничество для возможных дальнейших шагов", - рассказали в компании.

Здесь отметили, что в рамках программы по диверсификации источников газа в связи с прекращением поставок из России через Украину, SPP заключила контракты с BP, ExxonMobil, Shell, ENI и RWE.

"Эти контракты являются гибкими как по объему, так и по срокам", - подчеркнули в SPP.

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Версия на английском языке Slovakia evaluating long-term gas partnership with Azerbaijan

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