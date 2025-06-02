SLB планирует начать разведочное бурение геотермальных скважин в Карабахе

Крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger (SLB) в этом году приступит ко второй фазе геотермального проекта на территории Карабаха.

Крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger (SLB) в этом году приступит ко второй фазе геотермального проекта на территории Карабахского региона Азербайджана.

Об этом Report сообщил менеджер по продажам и маркетингу Геоунита SLB Дмитрий Кофман.

Он напомнил, что в рамках COP29 SLB подписала с SOCAR Green, дочерним предприятием Госнефтекомпании Азербайджана, меморандум о развитии геотермального проекта в Карабахе.

“Сейчас проект находится на первой стадии. Проведены предварительные исследования. Следующая стадия предполагает дополнение этих исследований практическими измерениями. В этом году мы планируем перейти ко второй фазе, которая будет включать в себя дополнительный анализ потенциала проекта, бурение разведочной скважины и, в дальнейшем, планирование полноценного развития совместно с SOCAR. Мы надеемся уже в этом году выйти на стадию бурения”, - сказал он.

По словам Д. Кофмана, это первый для них ключевой проект, связанный с бурением геотермальных скважин и развитием именно этого направления.

“Мы видим здесь хорошие перспективы. Конечно, мы обсуждаем и дополнительные возможности - развитие новых перспективных проектов с различными компаниями и участниками рынка. Пока сложно что-либо разглашать, но мы работаем над этим и обязательно предоставим информацию, как только она появится”, - добавил Д. Кофман.