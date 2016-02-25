​Скважины на 10-й морской платформе будут сданы в эксплуатацию до конца года

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Производственном объединении (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошло отчетное совещание по технико-экономическим показателям 2015 года.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, открывший мероприятие вступительным словом генеральный директор ПО Дашгын Искендеров сообщил, что 2015 год в целом можно считать успешным, отметив воздействие на деятельность SOCAR кризиса в мировой экономике и резкого падения нефтяных цен.

Первый заместитель генерального директора, главный инженер Баламирза Агарагимов рассказал о проведенных в 2015 году работах в сфере нефтегазовой добычи, а также проинформировал о выполнении поставленных задач, мерах по стабилизации добычи, внедрении новых технологий. Обсуждены экономические показатели ПО "Азнефть" за прошлый год, определены задачи на 2016 год.

В заключительной речи Д.Искендеров отметил, что 2016 год станет значительным для нефтяной промышленности, подчеркнув важность усилий в направлении наращивания нефтедобычи, выдвижения высококвалифицированных кадров. Он дал поручения по восстановлению 10-й морской платформы месторождения "Гюнешли", на которой произошла авария. Отмечено, что до конца года планируется завершение ремонта и сдача в эксплуатацию скважин на 10-й морской платформе.