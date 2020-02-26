Сильный ветер обрушил крупные деревья на линии электропередач в регионах

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"С подачей электроэнергии посредством Регионального управления энергоснабжения и продажи "Баку" (RETSİ) нет никаких проблем. Однако сильный ветер нанес сильный урон энергетическому хозяйству регионов".

Об этом Report сообщил глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, сильный ветер обрушил кровлю домов и крупноствольные деревья на линии электропередач в регионах: "Минувшей ночью в Бардинском районе из-за сильного ветра на одной из линий электропередач произошло размыкание. Кроме того, в Агджабединском и Шекинском районах сильный ветер повалил электрические столбы, в результате превентивных мер число аварий удалось сократить, предотвращены короткие замыкания на 10-киловольтных линиях электропередач, по мере стихания ветра имевшие место аварии были оперативно устранены. Сейчас в Агджабединском районе устраняются последствия аварии, из-за чего были обесточены 4-5 сел".

Представитель "Азеришыг" добавил, что представляемая им структура привлекла нужное количество материалов и техники для устранения последствий аварий.