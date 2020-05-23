Сильный ветер нанес серьезный ущерб энергохозяйству районов Азербайджана

ОАО "Азеришыг" продолжает работу в усиленном режиме в связи с ожидаемыми 23-25 мая нестабильными погодными условиями в западных и северо-западных регионах.

Об этом Report сообщили в структуре.

Сильный ветер привел к серьезным последствиям в городе Гяндже, Шамкирском, Самухском, Шекинском, Гахском, Балакенском и Загатальском районах, обвалил кровельные покрытия и крупные деревья на линии электропередач, в некоторых жилых массивах возник перебой в подаче электроэнергии.

"В результате мер, принятых сотрудниками аварийной службы ОАО "Азеришыг", подача электроэнергии была восстановлена. В связи с текущими погодными условиями на территории собраны дополнительные материалы и техника", - сообщили в ОАО.