​Silk Way Helicopter Services расширила спектр услуг в нефтегазовом секторе

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Коммерческая вертолетная компания Silk Way Helicopter Services (SWHSMMC) получила официальный статус поставщика услуг по работе с внешней подвеской на нефтегазовых платформах на суше и на море по стандартам OGP (Oil &Gas Producers Standard).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу компании Silk Way Helicopter Services, основное направление таких услуг сфокусировано на замене факельных труб на нефтегазовых платформах. Сюда входит также широкий спектр услуг по транспортировке крупногабаритных грузов на подвеске в труднодоступные места дислокации.

Операции выполняются на мощных вертолетах американского производства Sikorsky модель S-92, которые являются составной частью воздушного флота компании. Замена факельных труб на сооружениях на море и на суше является уникальной, количество авиакомпаний, выполняющих такого рода операции в мире, очень ограничено. Для выполнения этих полетов требуется ювелирное мастерство экипажа воздушного судна, высокотехнологическое техническое оснащение самого ВС и слаженная работа всех сопутствующих служб авиакомпании.

В свою очередь SWHS готов предоставить свои услуги для всех потенциальных клиентов по всему Каспийскому региону, а также в России, регионах Юго-Восточной Азии и Африки.