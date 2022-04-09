Швейцария рассматривает поставки газа из Азербайджана в качестве альтернативы российскому

Швейцария, в случае дефицита поставок российского газа, сможет продолжать получать "голубое топливо" с юга – из Северной Африки через Италию, а также поставлять его из Азербайджана.

Швейцария, в случае дефицита поставок российского газа, сможет продолжать получать "голубое топливо" с юга – из Северной Африки через Италию, а также поставлять его из Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил финансовому агентству AWP Томас Хегглин из Швейцарской ассоциации газовой промышленности (VSG).

"В случае перебоев с поставками российского газа в Европу Швейцарии также придется сократить его потребление. Однако у нее есть преимущество по сравнению с другими странами из-за связей во всех направлениях. Как известно, у нас есть сценарии, по которым Россия может прекратить поставки газа или же Запад может принять решение о прекращении импорта газа из России в качестве санкционной меры. Мы должны быть к этому готовы", - сказал Томас Хегглин.

По его словам, дефицит поставок российского газа не может быть полностью компенсирован внутри Европы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, а также без сокращения потребления: "Если бы в Швейцарии возникла нехватка, Конфедерация предприняла бы меры, среди которых переход на мазут для потребителей, работающих на двух видах топлива (при котором мазут может быть заменен природным газом), призывы к экономии и ограничение требований для крупных потребителей".

Однако в настоящее время безопасность поставок газа в Швейцарию в значительной степени обеспечена, говорит Хегглин. По его мнению, газа должно быть достаточно для его промышленности, даже при том, что цены находятся на исключительно высоком уровне.

"Большой проблемой может стать обеспечение газоснабжения в предстоящую зиму. Именно поэтому Федеральный совет уже принял решение о мерах в начале марта. Таким образом, ожидается, что газовые компании смогут приступить к совместной закупке газа, мощностей для хранения и сжиженного природного газа (СПГ)", - сказал представитель VSG.