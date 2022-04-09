Швейцария рассматривает поставки газа из Азербайджана в качестве альтернативы российскому

Швейцария, в случае дефицита поставок российского газа, сможет продолжать получать "голубое топливо" с юга – из Северной Африки через Италию, а также поставлять его из Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщил финансовому агентству AWP Томас Хегглин из Швейцарской ассоциации газовой промышленности (VSG).
"В случае перебоев с поставками российского газа в Европу Швейцарии также придется сократить его потребление. Однако у нее есть преимущество по сравнению с другими странами из-за связей во всех направлениях. Как известно, у нас есть сценарии, по которым Россия может прекратить поставки газа или же Запад может принять решение о прекращении импорта газа из России в качестве санкционной меры. Мы должны быть к этому готовы", - сказал Томас Хегглин.
По его словам, дефицит поставок российского газа не может быть полностью компенсирован внутри Европы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, а также без сокращения потребления: "Если бы в Швейцарии возникла нехватка, Конфедерация предприняла бы меры, среди которых переход на мазут для потребителей, работающих на двух видах топлива (при котором мазут может быть заменен природным газом), призывы к экономии и ограничение требований для крупных потребителей".
Однако в настоящее время безопасность поставок газа в Швейцарию в значительной степени обеспечена, говорит Хегглин. По его мнению, газа должно быть достаточно для его промышленности, даже при том, что цены находятся на исключительно высоком уровне.
"Большой проблемой может стать обеспечение газоснабжения в предстоящую зиму. Именно поэтому Федеральный совет уже принял решение о мерах в начале марта. Таким образом, ожидается, что газовые компании смогут приступить к совместной закупке газа, мощностей для хранения и сжиженного природного газа (СПГ)", - сказал представитель VSG.
По словам Хегглина, страна не производит природный газ, поэтому весь спрос приходится импортировать: "Кроме того, в Швейцарии практически нет коммерческих газохранилищ. Федеральное правительство в основном закупает газ в торговых точках в соседних Германии, Франции и Италии, а также в Нидерландах".
В 2020 году чуть менее половины импорта газа в Швейцарию поступило из России, о чем свидетельствуют статистические данные торговой ассоциации. Норвегия предоставила скудную четверть, а Европейский союз (ЕС) - пятую часть. На Алжир по-прежнему приходилось 3% поставок.
Напомним, что ЕС хочет сократить импорт российского газа на две трети к концу года по сравнению с предыдущим годом. Более 40% импортируемого газа поступает из России: в частности, Германия зависит от российского импорта. Для сравнения, потребление газа в Швейцарии на очень низком уровне и на его долю приходится около 15% всего спроса страны на энергию.
Отметим, что в настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP), европейской части Южного газового коридора, по которому газ из Азербайджана поступает на Юг Европы, составляет 10 млрд кубометров газа в год.
Консорциум Trans Adriatic Pipeline AG рассматривает 3 сценария расширения пропускной способности TAP: ограниченное - до 14,4 млрд кубометров, частичное - до 17,1 млрд кубометров и полное - до 20 млрд кубометров в год.
Изначально в проект ТАР закладывалась возможность удвоения пропускной мощности и на данный момент консорциум TAP выясняет востребованность дополнительных мощностей газопровода. Тестирование рынка - регулируемый процесс, посредством которого грузоотправители могут получить доступ к новым долгосрочным мощностям TAP.
Напомним, что строительство TAP завершилось в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.
Поставки азербайджанского газа по TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Суммарные поставки азербайджанского газа по TAP в Европу достигли 10 млрд кубометров. В настоящее время по TAP в Европу ежесуточно поставляется свыше 28 млн кубометров газа.
Ожидается, что в 2022 году экспорт газа из Азербайджан в Турцию составит 8,2 млрд кубометров, в Европу – 9,1 млрд кубометров.
В 2021 году Азербайджан экспортировал 19,2 млрд кубометров газа, в том числе в Европу – 8,2 млрд кубометров.