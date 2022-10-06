Швеция завершила расследование утечек на нитках "Северного потока"

Швеция завершила расследование утечек в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Швеция завершила расследование утечек в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как передает Report, об этом заявила Служба госбезопасности Швеции.

Правоохранители пришли к выводу, что на газопроводах в результате саботажа произошли взрывы. Кто именно их организовал - не уточняется.

Служба безопасности Швеции провела расследование на месте происшествия при поддержке Береговой охраны, Вооруженных сил страны и шведской полиции.

"После осмотра места инцидента Служба государственной безопасности Швеции может заявить, что на "Северный поток" и "Северный поток-2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам", - сказано в заявлении.