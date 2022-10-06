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Швеция завершила расследование утечек на нитках "Северного потока"

Швеция завершила расследование утечек на нитках "Северного потока" Швеция завершила расследование утечек в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
Энергетика
6 октября 2022 г. 15:37
Швеция завершила расследование утечек на нитках Северного потока

Швеция завершила расследование утечек в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как передает Report, об этом заявила Служба госбезопасности Швеции.

Правоохранители пришли к выводу, что на газопроводах в результате саботажа произошли взрывы. Кто именно их организовал - не уточняется.

Служба безопасности Швеции провела расследование на месте происшествия при поддержке Береговой охраны, Вооруженных сил страны и шведской полиции.

"После осмотра места инцидента Служба государственной безопасности Швеции может заявить, что на "Северный поток" и "Северный поток-2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам", - сказано в заявлении.

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