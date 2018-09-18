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    Штат Северная Дакота в США догнал Венесуэлу по объемам добычи нефти

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Американский штат Северная Дакота в июле поставил новый рекорд, догнав Венесуэлу по объемам добычи нефти.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Блумберг.

    В июле в штате, где находится сланцевая провинция Bakken, добывалось 1,27 миллиона баррелей нефти в день — это сопоставимо с показателями Венесуэлы. По данным источников ОПЕК, в южноамериканской стране в августе добывалось 1,24 миллиона баррелей нефти в день — это примерно половина от уровня начала 2016 года.

    Благодаря стремительному росту добычи сланцевой нефти США в августе, по предварительным данным, обогнали Россию по объемам добычи нефти впервые с 1999 года, став крупнейшим производителем в мире. Как заявило ранее управление энергетической информации минэнерго страны (EIA), среднесуточная добыча нефти в США в августе составила 10,9 миллиона баррелей в сутки, что на 120 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июне.

    В Венесуэле же, наоборот, наблюдается резкое снижение производства на фоне серьезного экономического и политического кризиса.

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