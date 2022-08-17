Shell временно закроет нефтепроводы в Мексиканским заливом

Компания Shell в сентябре на две недели закроет ключевой нефтепровод в Мексиканском заливе, по которому нефть поставляется на НПЗ Луизианы.

Компания Shell в сентябре на две недели закроет ключевые нефтепроводы в Мексиканском заливе, по которым нефть поставляется на НПЗ Луизианы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Нефтепроводы Odyssey и Delta будут закрыты на плановое техническое обслуживание в сентябре.

По этим трубопроводам транспортируется тяжелая нефть сорта Heavy Louisiana Sweet с морских месторождений и переключение на другие трубопроводы не представляется возможным.

Трубопровод Odyssey в восточной части Мексиканского залива имеет пропускную способность 220 000 баррелей в день и соединен с трубопроводом Delta для поставок на терминалы в Луизиане и на НПЗ Shell Norco, согласно сайту компании.