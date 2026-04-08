    Shell существенно увеличил выручку за счет эскалации на Ближнем Востоке

    Энергетика
    • 08 апреля, 2026
    • 16:52
    Shell существенно увеличил выручку за счет эскалации на Ближнем Востоке

    Выручка Shell от торговых и нефтехимических операций по итогам первого квартала этого года будет существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как передает Report, об этом говорится в предварительных подсчетах компании.

    Shell объяснила это "беспрецедентной волатильностью цен на сырьевые товары". Выручка от торговых операций с нефтью и нефтепродуктами в первом квартале составит $200-700 млн, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составил около $100 млн.

    При этом Shell уточнила, что война на Ближнем Востоке принесла ей и определенные убытки - речь идет о поврежденном СПГ компании в Катаре, который попал под обстрел иранских ракет и БПЛА. Компания ожидает, что по итогам квартала ее производство газа сократится примерно на 5%.

    Окончательные результаты деятельности за первый квартал Shell представит 7 мая.

