Shell существенно увеличил выручку за счет эскалации на Ближнем Востоке

Выручка Shell от торговых и нефтехимических операций по итогам первого квартала этого года будет существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в предварительных подсчетах компании.

Shell объяснила это "беспрецедентной волатильностью цен на сырьевые товары". Выручка от торговых операций с нефтью и нефтепродуктами в первом квартале составит $200-700 млн, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составил около $100 млн.

При этом Shell уточнила, что война на Ближнем Востоке принесла ей и определенные убытки - речь идет о поврежденном СПГ компании в Катаре, который попал под обстрел иранских ракет и БПЛА. Компания ожидает, что по итогам квартала ее производство газа сократится примерно на 5%.

Окончательные результаты деятельности за первый квартал Shell представит 7 мая.