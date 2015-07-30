​Shell предупреждает о долгосрочном падении цен на нефть

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell объявила стратегию компании, которая отталкивается от долгосрочного падения мировых цен на нефть, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

На собрании акционеров главный исполнительный директор компании Бен ван Берден рассказал о планах компании резко сократить издержки. В частности, компания намерена сократить 6,5 тыс. сотрудников и продать ряд второстепенных активов компании. Более того, компания намерена продолжить экономить, сократив объем расходов компании с 35 млрд. долларов США в 2014 году до 33 млрд. долларов США.

"Мы должны быть готовы к миру, где мировые цены на нефть остаются на низком уровне", - заявил Берден на собрании.

По итогам второго квартала 2015 года, чистая прибыль компании упала с 6,13 млрд. долларов США в 2014 году до 3,835 млрд. долларов США в 2015 году.