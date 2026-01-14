Shell и Exxon Mobil отказались от продажи газовых активов в Великобритании компании Viaro

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 14 января, 2026
    • 15:14
    Энергетические гиганты Shell и Exxon Mobil отменили сделку по продаже газовых активов в Северном море фирме Viaro Energy, которая принадлежит итальянскому бизнесмену Франческо Маццагатти.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Shell.

    В сообщении говорится, что компании не смогли закрыть сделку, поскольку "условия для завершения не были выполнены в связи с изменением коммерческой и рыночной ситуации", несмотря на "конструктивный процесс".

    Shell и Exxon Mobil планировали продать Viaro газовый терминал Bacton и 11 офшорных объектов в Северном море. Эти активы обеспечивают около 5% добычи природного газа в Великобритании. Сделка была объявлена в 2024 году, ее закрытие ожидалось в 2025 году.

    Однако закрытию помешала длительная проверка сделки со стороны британского нефтегазового регулятора North Sea Transition Authority. Кроме того, Маццагатти столкнулся с уголовным преследованием в Италии и гражданскими исками в Великобритании. Бизнесмен отрицает все обвинения.

