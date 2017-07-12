Шебелинский завод впервые переработает азербайджанскую нефть

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Украинский Шебелинский газоперерабатывающий завод впервые переработает азербайджанскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на OilNews, ПАО "Укргаздобыча" купила все выставляемые ПАО "Укртранснафта" 5 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light на электронных торгах на площадке "Украинской энергетической биржи", сообщил первый замгендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.

По его словам, в аукционе приняли участие трое участников. Победителем аукциона определено ПАО "Укргаздобыча", купившее весь объем по стартовой цене. Торги проходили в режиме дифференциалов.

Нефть продавалась на условиях FCA ж/д-станция Кагамлыкская (Кременчугский НПЗ) со сроком отгрузки с 19 июля по 10 августа. Всего в Кременчуге у “Укртранснафты” хранится 38 тыс. тонн нефти Azeri Light.

Напомним, что “Укргаздобыча” является крупнейшим добытчиком природного газа в Украине, обеспечивая свыше 70% всей добычи. В ее состав входит Шебелинский газоперерабатывающий завод и сеть из 18 АЗС в Харьковской области.

“Укртранснафта” является оператором нефтетранспортной системы Украины.