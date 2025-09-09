ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Шахбазов: Зеленые энергокоридоры создадут единую платформу для снижения выбросов в регионе ОЭС

    Энергетика
    • 09 сентября, 2025
    • 14:27
    Шахбазов: Зеленые энергокоридоры создадут единую платформу для снижения выбросов в регионе ОЭС

    Зеленые энергетические коридоры "Азербайджан-Турция-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан" создадут единую стратегическую платформу для достижения цели по снижению выбросов в регионе Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов на первом онлайн-заседании Совета директоров Центра чистой энергии ОЭС (CECECO).

    Шахбазов отметил, что важность начала деятельности Центра чистой энергии также подчеркивается в итоговом документе 17-го саммита ОЭС - Ханкендинском коммюнике.

    "Центр будет поддерживать развитие проектов возобновляемой энергии и энергетический переход в регионе, укрепляя существующие и потенциальные энергетические партнерства между центральной организацией и государствами-членами", - подчеркнул он.

    Шахбазов сообщил, что в настоящее время Азербайджан сотрудничает с тремя членами ОЭС - Турцией, Казахстаном и Узбекистаном в проектах зеленых энергетических коридоров.

    "Коридоры "Азербайджан-Турция-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан" являются стратегическими инициативами, нацеленными на развитие региональных энергетических связей и регионального электроэнергетического рынка. Эти проекты укрепят энергетическое сотрудничество в регионе ОЭС, объединят региональные сети и создадут единую стратегическую платформу для достижения цели по снижению выбросов", - добавил министр.

    По итогам заседания были утверждены внутренние правила Центра, а Айсель Ягубова была назначена исполнительным директором. Второе заседание Совета директоров назначено на первую половину 2026 года.

    Пярвиз Шахбазов Минэнерго Азербайджана ОЭС
    Nazir: "Yaşıl enerji dəhlizləri İƏT regionunda emissiyaların azaldılması üçün vahid strateji platforma yaradacaq"
    Green corridors to unite ECO region for emission cuts

    Последние новости

    15:58

    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Другие страны
    15:55

    В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-Нивасе

    Другие страны
    15:51

    В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцев

    Другие страны
    15:49

    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Бизнес
    15:48

    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Внешняя политика
    15:46

    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    Внешняя политика
    15:33

    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:29

    В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи Афганистану

    Другие страны
    15:24

    Чэн Кимлонг: Юго-Восточная Азия становится ведущим силовым центром континентального развития

    Бизнес
    Лента новостей