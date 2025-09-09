Шахбазов: Зеленые энергокоридоры создадут единую платформу для снижения выбросов в регионе ОЭС

Зеленые энергетические коридоры "Азербайджан-Турция-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан" создадут единую стратегическую платформу для достижения цели по снижению выбросов в регионе Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов на первом онлайн-заседании Совета директоров Центра чистой энергии ОЭС (CECECO).

Шахбазов отметил, что важность начала деятельности Центра чистой энергии также подчеркивается в итоговом документе 17-го саммита ОЭС - Ханкендинском коммюнике.

"Центр будет поддерживать развитие проектов возобновляемой энергии и энергетический переход в регионе, укрепляя существующие и потенциальные энергетические партнерства между центральной организацией и государствами-членами", - подчеркнул он.

Шахбазов сообщил, что в настоящее время Азербайджан сотрудничает с тремя членами ОЭС - Турцией, Казахстаном и Узбекистаном в проектах зеленых энергетических коридоров.

"Коридоры "Азербайджан-Турция-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан" являются стратегическими инициативами, нацеленными на развитие региональных энергетических связей и регионального электроэнергетического рынка. Эти проекты укрепят энергетическое сотрудничество в регионе ОЭС, объединят региональные сети и создадут единую стратегическую платформу для достижения цели по снижению выбросов", - добавил министр.

По итогам заседания были утверждены внутренние правила Центра, а Айсель Ягубова была назначена исполнительным директором. Второе заседание Совета директоров назначено на первую половину 2026 года.