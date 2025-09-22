Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридору

Тендерная процедура на выбор консультанта для проведения технической и экономической экспертизы проекта Транскаспийского коридора зеленой энергии состоится в следующем месяце.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 25).

"В следующем месяце состоится тендер по выбору консалтинговой компании, ответственной за проведение технической и экономической экспертизы проекта Транскаспийского коридора зеленой энергии. Планируется, что процесс начнется к концу года при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР)", - сказал он.

Он также отметил, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан пересмотрели подход и нацелены на создание Единой региональной платформы зеленой энергии.

Как сообщалось, АБР в июле объявил международный тендер на отбор консалтинговой компании для подготовки технико-экономического обоснования первого этапа проекта "Транскаспийский коридор зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан". Срок выполнения консалтинговых услуг составит 11 месяцев, а общий бюджет - $1 млн.

Проект финансируется совместно АБР и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на паритетной основе. При этом АБР координирует процесс закупок, а по завершении тендера АБИИ заключит прямые контракты с выбранными консультантами.

Ожидаемая дата начала работ - 3 ноября 2025 года.

Напомним, что 4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке АБР и АБИИ договорились о запуске первого этапа инициативы "Каспийский зеленый энергетический коридор". Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке ТЭО проекта, предусматривающего интеграцию энергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.

Проект стал продолжением соглашения о стратегическом партнерстве в сфере "зеленой энергетики", заключенного лидерами трех государств в ноябре 2024 года в рамках конференции COP29.

Первые шаги в этом направлении были сделаны в прошлом году во время COP29 в Баку.

В рамках сотрудничества страны подписали Межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве по развитию и передаче зеленой энергии, а также документы о сотрудничестве, которые позволят Саудовской Аравии участвовать в качестве инвестора в энергетическом коридоре Центральная Азия - Азербайджан.

Вскоре после этого была создана совместная компания Green Corridor Alliance с штаб-квартирой в Баку, которая будет курировать проекты.