Шахбазов: В Будапеште достигнуты важные соглашения по "Зеленому энергокоридору"

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия достигли важных соглашений по "Зеленому энергетическому коридору" на министерской встрече в Будапеште.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, стороны согласовали завершение технико-экономического обоснования проекта до конца марта и определили дальнейшие меры по реализации проекта.

"Достигнута также договоренность об изучении и развитии технической и стратегической синергии между проектами "Зеленый энергетический коридор" и "Черноморский подводный кабель" для увеличения трансграничных передающих мощностей и регионального энергетического взаимодействия в соответствии с концепцией Межправительственного соглашения", - отметил министр.