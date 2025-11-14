Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Шахбазов: В Будапеште достигнуты важные соглашения по "Зеленому энергокоридору"

    Энергетика
    • 14 ноября, 2025
    • 19:31
    Шахбазов: В Будапеште достигнуты важные соглашения по Зеленому энергокоридору

    Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия достигли важных соглашений по "Зеленому энергетическому коридору" на министерской встрече в Будапеште.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

    По его словам, стороны согласовали завершение технико-экономического обоснования проекта до конца марта и определили дальнейшие меры по реализации проекта.

    "Достигнута также договоренность об изучении и развитии технической и стратегической синергии между проектами "Зеленый энергетический коридор" и "Черноморский подводный кабель" для увеличения трансграничных передающих мощностей и регионального энергетического взаимодействия в соответствии с концепцией Межправительственного соглашения", - отметил министр.

