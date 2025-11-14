İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə mühüm razılaşmalar əldə olunub

    Energetika
    • 14 noyabr, 2025
    • 17:58
    Yaşıl Enerji Dəhlizinin yaradılması üzrə mühüm razılaşmalar əldə olunub

    Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə nazirlərin Budapeşt görüşü mühüm nəticələrlə yekunlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Onun sözlərinə görə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın martın sonuna qədər tamamlanması, növbəti mərhələdə layihənin inkişafı istiqamətində "Yaşıl Enerji Dəhlizi Enerji Şirkəti"nin (GECO) həyata keçirəcəyi tədbirlər razılaşdırılıb: "Həmçinin Hökumətlərarası Sazişin konsepsiyasına uyğun olaraq, "Yaşıl Enerji Dəhlizi" və "Qara Dəniz Sualtı Kabel" layihələri arasında transsərhəd ötürmə qabiliyyətinin və regional enerji əlaqəliliyinin artırılması üçün texniki, strateji sinerjilərin araşdırılması və inkişaf etdirilməsi barədə anlaşma əldə olundu. Bu məqsədlə nazir müavinlərindən və GECO nümayəndələrindən ibarət İşçi Qrupuna müvafiq təkliflər hazırlamaq və növbəti iclasda təqdim etmək tapşırıldı", - deyə o qeyd edib.

    Energetika naziri Yaşıl Enerji Dəhlizi Pərviz Şahbazov

    Son xəbərlər

    18:33

    Aİ səfiri: Azərbaycan və Ermənistan arasında müşahidə olunan müsbət irəliləyişdən çox məmnunuq

    Xarici siyasət
    18:22

    Naxçıvanda fərdi yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    18:21

    DİN şəxsi məlumatların oğurlanmasına dair iddiaların araşdırılmasını davam etdirir

    Daxili siyasət
    18:11
    Foto

    AMADA avarçəkənlər üçün seminar təşkil edib

    Fərdi
    18:04

    Avropa Komissiyası və Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Region
    17:58
    Foto

    "Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin yaradılması üzrə mühüm razılaşmalar əldə olunub

    Energetika
    17:51

    İşçinin əmək hüquqlarının pozulmasına görə şirkət cərimələnib

    Hadisə
    17:47

    Aİ səfiri: Azərbaycanla əlaqələri gücləndirməyə çalışırıq

    Xarici siyasət
    17:46

    Həbsdə olan müğənni Dəniz Əsədovaya yeni ittiham irəli sürülüb, saxta əlillik sənədi düzəltməkdə təqsirləndirilir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti