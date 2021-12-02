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Шахбазов: Устойчивое энергоснабжение, зависящее только от одного источника энергии, нереально

Шахбазов: Устойчивое энергоснабжение, зависящее только от одного источника энергии, нереально Сегодня, когда растет число экологических проблем, правительствам нужна решительная энергетическая политика.
Энергетика
2 декабря 2021 г. 12:29
Шахбазов: Устойчивое энергоснабжение, зависящее только от одного источника энергии, нереально

Сегодня, когда растет число экологических проблем, правительствам нужна решительная энергетическая политика.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на энергетическом форуме стран Организации центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

Шахбазов отметил, что последствия нынешнего энергетического кризиса также показывают, что жесткую и поспешную политическую риторику в отношении энергетического перехода необходимо пересмотреть с учетом более здорового баланса между энергетической безопасностью и экологической устойчивостью: "Поэтому мы должны учитывать наши глобальные обязанности и обязательства по обеспечению устойчивого будущего человечества наряду с усилиями по обеспечению доступа к энергии для всех".

По его словам, устойчивое энергоснабжение, зависящее только от одного источника энергии, нереально: "По мере того, как мы преследуем наши амбициозные планы и цели в отношении возобновляемых источников энергии и водорода, мы должны воспользоваться другими способами, которые приведут к нулевым выбросам, - возможностями, предлагаемыми инновационными технологиями, в частности, энергоэффективностью".

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Yalnız bir enerji mənbəyindən asılı olan enerji təchizatının davamlılığı qeyri-realdır"

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