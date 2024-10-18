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Шахбазов: Мощность энергосистемы Азербайджана превышает 8,4 тыс. МВт

Шахбазов: Мощность энергосистемы Азербайджана превышает 8,4 тыс. МВт Мощность энергосистемы Азербайджана достигла 8 тыс. 415,6 МВТ, увеличившись на 4% по сравнению с показателем 2023 года.
Энергетика
18 октября 2024 г. 10:54
Шахбазов: Мощность энергосистемы Азербайджана превышает 8,4 тыс. МВт

Мощность энергосистемы Азербайджана достигла 8 тыс. 415,6 МВТ, увеличившись на 4% по сравнению с показателем 2023 года.

Как передает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своей статье, опубликованной 18 октября в официальной печати.

“С вводом в эксплуатацию новых электростанций, общая мощность производства электроэнергии в Азербайджане достигла 8 тыс. 415,6 МВт, что означает рост 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года”, - отметил Шахбазов.

Он добавил, что в электроэнергетической системе действуют 22 теплоэлектростанции общей мощностью 6 623 МВт, 58 гидроэлектростанций (ГЭС) мощностью 1 406,6 МВт, 9 солнечных электростанций мощностью 278,1 МВт, 5 ветряных электростанций мощностью 63,7 МВт. МВт, электростанция, работающая на твердых бытовых отходах, мощностью 37 МВт и 3 гибридные электростанции общей мощностью 7,3 МВт.

Мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, включая ГЭС, составляет 1 тыс. 792,6 МВт, что соответствует примерно 21,3% от общей производственной мощности.

Шахбазов отметил, что за 9 месяцев текущего года в Азербайджане было выработано 21,8 млрд кВтч электроэнергии, что на 247,7 млн ​​кВтч выше по сравнению с показателем за январь-сентябрь 2023 года.

За отчетный период Азербайджан экспортировал более 1,2 млрд кВт-час электроэнергии, в том числе: в Грузию - 898,7 млн кВт-час электроэнергии, в Турцию - 176,4 млн кВт-час, Россию - 137,4 млн кВт-час и в Иран - 27,9 миллиона кВт-час. Импорт электроэнергии в этот период составил 139,4 кВт-ч.

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Версия на английском языке Shahbazov: Azerbaijan's energy system capacity exceeds 8,400 MW
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ümumi elektrik enerjisi istehsalı gücü 8,4 min MVt-ı ötüb

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