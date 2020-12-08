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Итальянские подрядчики выполнили в Азербайджане работы на 10 млрд долларов

Итальянские подрядчики выполнили в Азербайджане работы на 10 млрд долларов Италия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном не только в нефтегазовой сфере, но и во многих сферах экономики
Энергетика
8 декабря 2020 г. 12:18
Итальянские подрядчики выполнили в Азербайджане работы на 10 млрд долларов

Министр энергетики, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Италия Пярвиз Шахбазов встретился с делегацией, возглавляемой зампредом Палаты депутатов Италии Этторе Росато.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

Министр высоко оценил визит в Азербайджан в столь сложный период делегации депутатов, представляющих различные партии Италии, посещение освобожденных от оккупации территорий и ознакомление с разрушениями, нанесенными Арменией, подчеркнул, что этот визит олицетворяет поддержку Италии Азербайджану.

По его словам, сотрудничество в энергетическом секторе играет важную роль в развитии отношений между двумя странами. В этом сотрудничестве подчеркнуто особое значение Южного газового коридора и его важного компонента - Трансадриатического трубопровода (TAP), доведено до сведения, что в конце текущего года планируется начать транспортировку азербайджанского газа в Европу. Также отмечено, что высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Италией охватывает и другие экономические сферы, и итальянские компании до сих пор реализовали подрядные контракты на 10 млрд долларов США в нефтяной и ненефтяной сферах.

Глава итальянской делегации выразил признательность за теплый прием и отметил, что этот визит в Азербайджан, организованный после завершения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, является показателем высокого дружественного отношения к нашей стране. Говоря о поездке на освобожденные от оккупации территории, Этторе Росато от имени делегации выразил глубокие соболезнования семьям шехидов, их близким и азербайджанскому народу.

В качестве показателя высоких дружественных отношений между двумя странами было отмечено, что Италия доверяет свою энергетическую безопасность Азербайджану. В то же время было подчеркнуто, что Италия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном не только в нефтегазовой сфере, но и во многих сферах экономики.

В ходе встречи также были затронуты вопросы подготовки к очередному заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov: “İtaliya şirkətləri indiyədək 10 milyard dollarlıq podrat işi görüb”

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