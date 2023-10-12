Новак: Поставки нефти по нефтепроводу Тихорецк-Баку могут достигнуть 4 млн тонн

Объем поставок нефти после расширения нефтепровода Тихорецк-Баку по реверсу в Азербайджан могут составить до 4 млн тонн.

Объем поставок нефти после расширения нефтепровода Тихорецк-Баку по реверсу в Азербайджан могут составить до 4 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели".

"По этому проекту пока решения нет, Азербайджан изучает возможность реализации. Это Россия предложила проект, объем до 4 млн тонн", - сказал он.

По его словам, эта нефть может быть переработана на территории Азербайджана.

19.02

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов и вице-премьер России Александр Новак в обсудили вопрос расширения нефтепровода Тихорецк-Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Кабмине РФ.

"Новак обсудил с министром энергетики Азербайджана возможность расширения нефтепровода Тихорецк-Баку для реверсных поставок нефти из РФ", - сказано в сообщении.

Кроме того, были подняты вопросы расширения сотрудничества двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической и атомной сферах.

Стороны также обсудили перспективы в выстраивании технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения.

Отметим, что Шахбазов находится в визитом в Москве, где принимает участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя". Форум завершится 13 октября.