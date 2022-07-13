Сербия ведет переговоры с Азербайджаном о закупке газа на следующий год

Сербия, которая полностью зависит от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году, после завершения строительства интерконнектора, который будет подключен к болгарскому трубопроводу.

Сербия, которая полностью зависит от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году, после завершения строительства интерконнектора, который будет подключен к болгарскому трубопроводу.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр добычи и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

«В настоящее время мы ведем переговоры с Азербайджаном о резервировании газовых мощностей на следующий год, потому что в сентябре следующего года будет завершен интерконнектор Сербия-Болгария», — сказала Михайлович на энергетической конференции в Сараево.

На прошлой неделе Греция и Болгария завершили давно откладываемый газопровод, который поможет положить конец зависимости Европы от российского газа. Он будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Стара-Загора в Болгарии и будет связан с другим трубопроводом, по которому идет азербайджанский газ.

«Этот интерконнектор является для нас источником жизненной силы, самым важным из того, что Сербия делает в настоящее время, когда мы говорим о газовой диверсификации», — сказал Михайлович.

Она добавила, что после завершения интерконнектора с Болгарией Сербия также сможет получать СПГ из Греции.

Михайлович сказал, что Сербия не обсуждала смену собственника в своей единственной нефтяной компании NIS, в которой крупнейшие российские компании «Газпром нефть» и «Газпром» совместно владеют контрольным пакетом акций. «Газпром» является мажоритарным акционером единственного в стране газохранилища.

«Мы не были обязаны делать это ни под каким пакетом санкций», — сказала она - Но если дойдет до того, что энергетическая безопасность окажется под угрозой, государство сделает все, чтобы ее защитить».

Михайлович сказала, что NIS ищет возможности покупать сырую нефть у доступных производителей, поскольку российская нефть попала под санкции, и что она собирается заказывать ее в Ираке.

Она сказала, что Сербия должна импортировать 10% своей потребности в электроэнергии и что импорт вырастет до 20-30% в зимние месяцы, когда цены, как ожидается, вырастут на 15-20%.

По словам Михайловича, Сербия, которая производит 70% своей электроэнергии из угля, поможет государственной энергетической компании EPS импортировать 4 млн тонн угля, которые ей понадобятся к первому кварталу следующего года.