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Сербия рассматривает возможность сотрудничества с Азербайджаном в проекте Black Sea Energy

Сербия рассматривает возможность сотрудничества с Азербайджаном в проекте Black Sea Energy Сербия рассматривает возможность сотрудничества с Азербайджаном в рамках проекта Black Sea Energy по экспорту азербайджанской электроэнергии в Европу.
Энергетика
1 июля 2024 г. 14:10
Сербия рассматривает возможность сотрудничества с Азербайджаном в проекте Black Sea Energy

Сербия рассматривает возможность сотрудничества с Азербайджаном в рамках проекта Black Sea Energy по экспорту азербайджанской электроэнергии в Европу.

Об этом в интервью Report сказал посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

"Наша страна рассматривает возможность сотрудничества в рамках проекта так называемого "зеленого коридора", который Азербайджан инициировал с Грузией, Румынией и Венгрией [Black Sea Energy]", - сказал он.

Посол также коснулся газового сотрудничества с Азербайджаном, напомнив что между госкомпаниями двух стран SOCAR и Srbijagas подписано соглашение об импорте в Сербию 400 млн кубометров азербайджанского газа в год с возможностью увеличения этого объема в будущем до 1 млрд в год, что составляет одну треть от общего потребления страны.

"Однако наша нынешняя правовая база в этой области предусматривает и другие формы энергетического партнерства, такие как изучение перспектив сотрудничества в области СПГ, участие SOCAR в строительстве газовой электростанции в Сербии, а также возможность привлечения азербайджанских инвестиций в строительство новой инфраструктуры газохранилища в Сербии", - подчеркнул он.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км. В июне 2023 года было объявлено о присоединении к проекту Болгарии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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