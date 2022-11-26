Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана

Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана.

Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на "Вечерние новости" , об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Сербия должна с января начать импорт электроэнергии из Азербайджана, если все предпосылки будут выполнены", - заявила она сербской газете.

Джедович добавила, что ведутся переговоры по оставшимся вопросам, связанным с передачей электроэнергии из Азербайджана через Турцию и Болгарию.

По итогам прошедшего 21 августа 2022 года телефонного разговора президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александра Вучича в канцелярии главы сербского государства заявили, что Белград сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана.