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Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана

Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана.
Энергетика
26 ноября 2022 г. 20:15
Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана

Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на "Вечерние новости", об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Сербия должна с января начать импорт электроэнергии из Азербайджана, если все предпосылки будут выполнены", - заявила она сербской газете.

Джедович добавила, что ведутся переговоры по оставшимся вопросам, связанным с передачей электроэнергии из Азербайджана через Турцию и Болгарию.

По итогам прошедшего 21 августа 2022 года телефонного разговора президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александра Вучича в канцелярии главы сербского государства заявили, что Белград сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya 2023-cü ilin əvvəlindən Azərbaycandan elektrik enerjisi almağı planlaşdırır

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